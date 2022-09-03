Квалификация Гран-при Нидерландов. Ферстаппен завоевал домашний поул

В Нидерландах завершилась квалификация предстоящего гран-при, которое состоится на автодроме Зандворт. Поул-позицию занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, для которого предстоящая гонка станет домашней.

Примечательно, что в прошлом сезоне, на первом нидерландском гран-при с 1985 года, поул также взял Макс. Он же в последствии и одержал победу в основной гонке. Второе и третье места тогда заняли пилоты "Мерседес".

На предстоящей же гонке сразу за Ферстаппеном будут стартовать два пилота "Феррари": Шарль Леклер и Карлос Сайнц. Благодаря сегодняшнему первому месту Макс еще и обогнал Леклера по поулам за карьеру (17:16).

Квалификация Гран-при Нидерландов

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

5. Серхио Перес - "Ред Булл"

6. Джордж Расселл - "Мерседес"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Мик Шумахер - "Хаас"

9. Юки Цунода - "Альфа Таури"

10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

12. Эстебан Окон - "Альпин"

13. Фернандо Алонсо - "Альпин"

14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

15. Алекс Албон - "Уильямс"

16. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

17. Кевин Магнуссен - "Хаас"

18. Даниэль Риккардо - "Макларен"

19. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

20. Николас Латифи - "Уильямс"