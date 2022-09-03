Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квалификация Гран-при Нидерландов. Ферстаппен завоевал домашний поул
Оба пилота Феррари – в топ три
Фото: RacingNews365
В Нидерландах завершилась квалификация предстоящего гран-при, которое состоится на автодроме Зандворт. Поул-позицию занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, для которого предстоящая гонка станет домашней.
Примечательно, что в прошлом сезоне, на первом нидерландском гран-при с 1985 года, поул также взял Макс. Он же в последствии и одержал победу в основной гонке. Второе и третье места тогда заняли пилоты "Мерседес".
На предстоящей же гонке сразу за Ферстаппеном будут стартовать два пилота "Феррари": Шарль Леклер и Карлос Сайнц. Благодаря сегодняшнему первому месту Макс еще и обогнал Леклера по поулам за карьеру (17:16).
Квалификация Гран-при Нидерландов
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
5. Серхио Перес - "Ред Булл"
6. Джордж Расселл - "Мерседес"
7. Ландо Норрис - "Макларен"
8. Мик Шумахер - "Хаас"
9. Юки Цунода - "Альфа Таури"
10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
12. Эстебан Окон - "Альпин"
13. Фернандо Алонсо - "Альпин"
14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
15. Алекс Албон - "Уильямс"
16. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
17. Кевин Магнуссен - "Хаас"
18. Даниэль Риккардо - "Макларен"
19. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
20. Николас Латифи - "Уильямс"
Популярное сейчас
- Заря - Динамо 3:2. Все еще лидеры с конца
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1
- Макс Ферстаппен показал свой новый шлем перед Гран-при Нидерландов
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 18:59 Весь спорт Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов
- 14:56 Весь спорт Джордж Рассел показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Нидерландов
- 19:48 Весь спорт Пилоты Феррари показали лучшие результаты во второй практике Гран-при Нидерландов