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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Нидерландов

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Скоро гонка

Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Нидерландов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября, на автодроме "Зандворт" состоится гонка Формулы-1 сезона-2022 – Гран-при Нидерландов. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию стартовый протокол заезда:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

2. Шарль Леклер ("Феррари")

3. Карлос Сайнс ("Феррари")

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

5. Серхио Перес ("Ред Булл")

6. Джордж Рассел ("Мерседес")

7. Ландо Норрис ("Макларен")

8. Мик Шумахер ("Хаас")

9. Юки Цунода ("Альфа Таури")

10. Ланс Стролл ("Астон Мартин")

11. Пьер Гасли ("Альфа Таури")

12. Эстебан Окон ("Альпин")

13. Фернандо Алонсо ("Альпин")

14. Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео")

15. Алекс Албон ("Уильямс")

16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео")

17. Даниэль Риккардо ("Макларен")

18. Кевин Магнуссен ("Хаас")

19. Себастьян Феттель ("Астон Мартин")

20. Николас Латифи ("Уильямс")

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В статье: формула-1 Гран-при Нидерландов
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