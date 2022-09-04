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Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Домашняя победа

Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов

Фото: RacingNews365

UA-Футбол
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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов.

Первый номер общего зачета опередил на четыре секунды представителя "Мерседеса" Джорджа Рассела. Также на подиуме, но только третьим финишировал "Феррари" Шарля Леклера. Другой пилот "скудерии" Карлос Сайнс-младший, несмотря на третье место в квалификации, гонку доехал лишь десятым.

Отметим, что нидерландец Ферстаппен на четвертом гран-при подряд проезжает первым под клетчатым финишным флагом.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл
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