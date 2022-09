Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов.

Первый номер общего зачета опередил на четыре секунды представителя "Мерседеса" Джорджа Рассела. Также на подиуме, но только третьим финишировал "Феррари" Шарля Леклера. Другой пилот "скудерии" Карлос Сайнс-младший, несмотря на третье место в квалификации, гонку доехал лишь десятым.

Отметим, что нидерландец Ферстаппен на четвертом гран-при подряд проезжает первым под клетчатым финишным флагом.

???? END OF RACE (LAP 72/72) ????



What a roller-coaster race that was! ????#DutchGP #F1 pic.twitter.com/9cHNwkqVPz