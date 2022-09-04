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Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов
Домашняя победа
Фото: RacingNews365
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Нидерландов.
Первый номер общего зачета опередил на четыре секунды представителя "Мерседеса" Джорджа Рассела. Также на подиуме, но только третьим финишировал "Феррари" Шарля Леклера. Другой пилот "скудерии" Карлос Сайнс-младший, несмотря на третье место в квалификации, гонку доехал лишь десятым.
Отметим, что нидерландец Ферстаппен на четвертом гран-при подряд проезжает первым под клетчатым финишным флагом.
???? END OF RACE (LAP 72/72) ????— Formula 1 (@F1) September 4, 2022
What a roller-coaster race that was! ????#DutchGP #F1 pic.twitter.com/9cHNwkqVPz
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