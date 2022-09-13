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Феттеля призвали извиниться перед президентом Италии
Пилот недоволен пролетом самолетов во время Гран-при Италии
фото - f1-world.ru
Президент автомобильного клуба Милана Джеронимо Ла Русса призвал пилота "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля извиниться перед президентом Италии Серджо Маттареллой после критики торжественного пролёта самолётов на минувшем Гран-при.
"Я слышал, что на пролёте настоял президент Италии. Ему около 100 лет, поэтому, по всей видимости, трудно отделаться от эгоцентризма", — отметил Феттель в своём высказывании.
"Мне жаль, что бывший чемпион мира, который также выиграл свой первый Гран-при в Монце, вызвал столь бесполезную полемику. Всё, что ему нужно сделать сейчас, это извиниться перед президентом Маттареллой и всеми итальянцами. Меня учили, что президента уважают, особенно если ты гость в чужой стране", — приводит слова Ла Руссы GrandPX.news.
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