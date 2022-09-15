Технический директор Ред Булл назвал главную проблему у болида Переса

Технический директор команды Формулы-1 "Ред Булл" Пьер Ваше высказался о проблемах мексиканского гонщика Серхио Переса в нынешнем сезоне.

"Есть много факторов, но основной связан с балансом машины. Серхио не чувствует такой уверенности за рулём, которая была в начале сезона, когда баланс машины подходил ему больше, чем Ферстаппену. В ходе модернизации болида в течение сезона ситуация изменилась, и, как оказалось, подобрать оптимальные настройки для Переса, чтобы он мог пилотировать увереннее и бороться с Максом не такая простая задача.

Есть целый список причин, но сейчас настройки машины больше подходят Ферстаппену. Но он, по-моему, способен пилотировать любую технику", — приводит слова Пьера Ваше The Race.