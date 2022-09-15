  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Технический директор Ред Булл назвал главную проблему у болида Переса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Технический директор Ред Булл назвал главную проблему у болида Переса

Автоспорт
(1 голосов)

Все из-за настроек

Технический директор Ред Булл назвал главную проблему у болида Переса

Фото: Planet F1

Новина українською

Технический директор команды Формулы-1 "Ред Булл" Пьер Ваше высказался о проблемах мексиканского гонщика Серхио Переса в нынешнем сезоне.

"Есть много факторов, но основной связан с балансом машины. Серхио не чувствует такой уверенности за рулём, которая была в начале сезона, когда баланс машины подходил ему больше, чем Ферстаппену. В ходе модернизации болида в течение сезона ситуация изменилась, и, как оказалось, подобрать оптимальные настройки для Переса, чтобы он мог пилотировать увереннее и бороться с Максом не такая простая задача.

Есть целый список причин, но сейчас настройки машины больше подходят Ферстаппену. Но он, по-моему, способен пилотировать любую технику", — приводит слова Пьера Ваше The Race.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен Серхио Перес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде