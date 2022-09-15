Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Технический директор Ред Булл назвал главную проблему у болида Переса
Все из-за настроек
Фото: Planet F1
Технический директор команды Формулы-1 "Ред Булл" Пьер Ваше высказался о проблемах мексиканского гонщика Серхио Переса в нынешнем сезоне.
"Есть много факторов, но основной связан с балансом машины. Серхио не чувствует такой уверенности за рулём, которая была в начале сезона, когда баланс машины подходил ему больше, чем Ферстаппену. В ходе модернизации болида в течение сезона ситуация изменилась, и, как оказалось, подобрать оптимальные настройки для Переса, чтобы он мог пилотировать увереннее и бороться с Максом не такая простая задача.
Есть целый список причин, но сейчас настройки машины больше подходят Ферстаппену. Но он, по-моему, способен пилотировать любую технику", — приводит слова Пьера Ваше The Race.
Популярное сейчас
- Первая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
- Динамо - АЕК (Ларнака). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Аполлон – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций
- Гран-при Италии. Ферстаппен победил в пятый раз подряд
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО