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Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Сингапура

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Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Сингапура

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о своём выступлении на Гран-при Сингапура.

"Девятая позиция. Сказать, что это был уикенд взлётов и падений, было бы преуменьшением. Машина ощущалась не так, как днём ранее. Но самое главное — это то, как ты поднимаешься на ноги. Как и всегда, благодарю команду за их тяжёлую работу. Также хочу поблагодарить болельщиков, тех, кто смотрел дома, и тех, кто ждал вместе с нами под дождём. Мы будем держать голову опущенной и при этом продолжать работать, бороться и вернёмся в Японию сильнее", — написал Хэмилтон.

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В статье: формула-1 Мерседес
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