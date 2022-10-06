Феттель хочет вернуться в Формулу-1

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель заявил, что он захочет вернуться в Формулу-1 в будущем, чтобы провести одну гонку в Судзуке (Япония).

Ранее в этом году четырёхкратный чемпион мира объявил о своём уходе из Формулы-1 в конце 2022 года.

"Это отличная трасса по многим причинам. Кто знает, что принесёт будущее? Очевидно, что я люблю пилотировать, и на этой трассе я всегда чувствовал себя прекрасно. Если один из гонщиков будет не готов, я бы не отказался провести гонку вместо него. Если кто-то будет рад подписать контракт с гонщиком на одну гонку, я уверен, что рассмотрю это предложение", — приводит слова Феттеля Racingnews365.