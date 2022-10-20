Хаас объявил о смене титульного спонсора

"Хаас" официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023. Стороны подписали долгосрочный контракт.

В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.

"Мы рады приветствовать такой невероятный бренд, как MoneyGram, в качестве нашего нового титульного спонсора. С момента нашего дебюта в Формуле-1 в 2016 году "Хаас" заслужил репутацию сильной и стойкой команды. Мы готовы работать вместе с MoneyGram, чтобы максимизировать наши результаты", — приводит слова владельца Джина Хааса пресс-служба "Хааса".