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Хаас объявил о смене титульного спонсора
Теперь MoneyGram
Фото: F1
"Хаас" официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023. Стороны подписали долгосрочный контракт.
В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.
"Мы рады приветствовать такой невероятный бренд, как MoneyGram, в качестве нашего нового титульного спонсора. С момента нашего дебюта в Формуле-1 в 2016 году "Хаас" заслужил репутацию сильной и стойкой команды. Мы готовы работать вместе с MoneyGram, чтобы максимизировать наши результаты", — приводит слова владельца Джина Хааса пресс-служба "Хааса".
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