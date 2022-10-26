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Феттель: Я не сожалею о своём решении уйти

Автоспорт
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Пилот завершил карьеру

Феттель: Я не сожалею о своём решении уйти

фото - f1-world.ru

Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель признался, что не будет жалеть о своём решении покинуть Формулу-1, несмотря на красивую дуэль с Кевином Магнуссеном на Гран-при США.

"Я не сожалею о своём решении. Конечно, я буду скучать по таким моментам, это не секрет. Но я долго думал о решении, о таких моментах и адреналине, которого мне будет не хватать. Часть меня будет скучать по этому. Но другая часть с нетерпением ждёт того, что будет дальше", — приводит слова Феттеля GrandPrix247.

Напомним, Феттель не прошёл в третий сегмент квалификации, став 12-м, а в гонке финишировал на восьмом месте, в девятый раз по ходу сезона войдя в очковую зону.

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В статье: Себастьян Феттель
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