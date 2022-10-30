Гран-при Мексики. Ферстаппен выиграл первое место в квалификации

Завершилась квалификация Гран-при Мексики. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, уже ставший чемпионом Формулы-1 в текущем сезоне, занял поул позицию.

Второе и третье места заняли оба пилота "Мерседеса" - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Четвертое место занял второй водитель "Ред Булла" Серхио Перес. Пилоты "Феррари" Карлос Сайнц и Шарль Леклер взяли пятое и седьмое места соответственно.

Квалификация Гран-при Мексики