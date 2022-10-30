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Гран-при Мексики. Ферстаппен выиграл первое место в квалификации

Автоспорт
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Расселл и Хэмилтон – за Максом

Гран-при Мексики. Ферстаппен выиграл первое место в квалификации

Фото: The New York Times

UA-Футбол
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Завершилась квалификация Гран-при Мексики. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, уже ставший чемпионом Формулы-1 в текущем сезоне, занял поул позицию.

Второе и третье места заняли оба пилота "Мерседеса" - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Четвертое место занял второй водитель "Ред Булла" Серхио Перес. Пилоты "Феррари" Карлос Сайнц и Шарль Леклер взяли пятое и седьмое места соответственно.

Квалификация Гран-при Мексики

  1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
  2. Джордж Расселл - "Мерседес"
  3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
  4. Серхио Перес - "Ред Булл"
  5. Карлос Сайнц - "Феррари"
  6. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
  7. Шарль Леклер - "Феррари"
  8. Ландо Норрис - "Макларен"
  9. Фернандо Алонсо - "Альпин"
  10. Эстебан Окон - "Альпин"
  11. Даниэль Риккардо - "Макларен"
  12. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
  13. Юки Цунода - "Альфа Таури"
  14. Пьер Гасли - "Альфа Таури
  15. Кевин Магнуссен - "Хаас"
  16. Мик Шумахер - "Хаас"
  17. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
  18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
  19. Алекс Албон - "Уильямс"
  20. Николас Латифи - "Уильямс"
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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Мексики
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