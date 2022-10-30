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Гран-при Мексики. Ферстаппен выиграл первое место в квалификации
Расселл и Хэмилтон – за Максом
Фото: The New York Times
Завершилась квалификация Гран-при Мексики. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, уже ставший чемпионом Формулы-1 в текущем сезоне, занял поул позицию.
Второе и третье места заняли оба пилота "Мерседеса" - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Четвертое место занял второй водитель "Ред Булла" Серхио Перес. Пилоты "Феррари" Карлос Сайнц и Шарль Леклер взяли пятое и седьмое места соответственно.
Квалификация Гран-при Мексики
- Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
- Джордж Расселл - "Мерседес"
- Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
- Серхио Перес - "Ред Булл"
- Карлос Сайнц - "Феррари"
- Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
- Шарль Леклер - "Феррари"
- Ландо Норрис - "Макларен"
- Фернандо Алонсо - "Альпин"
- Эстебан Окон - "Альпин"
- Даниэль Риккардо - "Макларен"
- Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
- Юки Цунода - "Альфа Таури"
- Пьер Гасли - "Альфа Таури
- Кевин Магнуссен - "Хаас"
- Мик Шумахер - "Хаас"
- Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
- Ланс Стролл - "Астон Мартин"
- Алекс Албон - "Уильямс"
- Николас Латифи - "Уильямс"
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