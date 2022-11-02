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Боттас выступит в Гонке чемпионов-2023
Ждем
фото - formula1.com
Финский гонщик "Альфа Ромео" Валттери Боттас примет участие в традиционной Гонке чемпионов, которая в следующий раз состоится в конце января 2023 года в 120 километрах от Полярного круга в шведском местечке Пите-Хавсбад.
Ранее сообщалось, что, помимо Боттаса, в список участников вошли четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, раллийные гонщики Петтер и Оливер Сольберги и Йохан Кристофферссон, а также двукратная чемпионка женской серии W Series Джейми Чедвик.
"С нетерпением жду возможности впервые выступить в Гонке чемпионов. Я много лет смотрел это мероприятие по телевизору и был близок к тому, чтобы принять участие в прошлом году, но мне пришлось отказаться в последний момент. Рад, что присоединяюсь к участникам этого заезда в 2023 году", — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.
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