Ландо Норрис сможет выступить на Гран-при Бразилии, несмотря на проблемы со здоровьем

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис сможет выступить на Гран-при Бразилии.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу команды, рассказала журналистка Джулианна Серасоли, разместив соответствующий пост у себя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что у Норриса возникли проблемы со здоровьем, которые не позволят ему присутствовать на трассе "Интерлагос". Речь шла о подозрении на пищевое отравление.

В случае если б Ландо выступить в Бразилии не смог, его бы заменил голландский гонщик Ник де Врис.

Гран-при Бразилии состоится с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу. Сегодня, 11 ноября, пройдёт первая свободная практика и квалификация, в субботу - вторая тренировка и спринт.