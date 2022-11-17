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Фернандо Алонсо посвятил новый дизайн шлема Феттелю

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Себастьян уходит из Формулы-1

Фернандо Алонсо посвятил новый дизайн шлема Феттелю

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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот "Альпин" Фернандо Алонсо посвятил дизайн шлема, в котором он будет выступать на Гран-при Абу-Даби, четырёхкратному чемпиону мира, гонщику "Астон Мартин" Себастьяну Феттелю. Для Феттеля предстоящий Гран-при станет последним в карьере.

"Danke, Себ. В последний раз я разделю с тобой трассу. Это будет одновременно эмоциональным и грустным моментом, но я желаю тебе всего наилучшего в твоей следующей главе", — написал Фернандо Алонсо в своих социальных сетях.

Примечательно, что Алонсо в следующем сезоне перейдёт в "Астон Мартин", где заменит именно Феттеля.

Фернандо Алонсо посвятил новый дизайн шлема Феттелю - изображение 1

Фернандо Алонсо посвятил новый дизайн шлема Феттелю - изображение 2

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В статье: Фернандо Алонсо Себастьян Феттель
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