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Мик Шумахер прокомментировал уход из Хааса

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Пилот опубликовал пост в соцсетях

Мик Шумахер прокомментировал уход из Хааса

Фото: Getty Images

Новина українською

Немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер, оставшийся без места боевого пилота Формулы-1 на сезон-2023, опубликовал пост в социальных сетях по окончании сезона-2022.

"Сезон 2022 года подошёл к концу, а вместе с ним и моя глава с "Хаасом". Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех в команде за всю их тяжёлую работу в течение последних двух лет.

Мне удалось познакомиться с невероятными людьми и завязать дружеские отношения, которые я буду ценить всю жизнь.

Но я также хочу поблагодарить всех вас, мои подписчики, друзья и, конечно же, семья, за то, что поддерживали меня в трудную минуту. Вы мотивируете меня изо дня в день двигаться дальше и быть лучшим человеком, чем я был вчера.

Я ещё не знаю, что принесёт следующий год, но я знаю, что буду работать усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуться сильнее и стать лучшей версией себя", — написал Шумахер.

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В статье: Мик Шумахер
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