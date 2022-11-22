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Ферстаппен хочет увольнения Серхио Переса

Автоспорт
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Макс недоволен напарником

Ферстаппен хочет увольнения Серхио Переса

Фото: Auto Review

Новина українською

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен настаивает на замене напарника по команде, мексиканца Серхио Переса. Об этом информирует F1-Insider

"F1-Insider в любом случае известно, что Макс Ферстаппен далеко не счастлив со своим нынешним товарищем по команде. Он желает возвращения Даниэля Риккардо. Австралиец присоединится к "Ред Булл" в качестве тест-пилота после ухода из "Макларена" в 2023 году и уже отлично поладил с Ферстаппеном в Абу-Даби. Кроме того, он уже выступал вместе с голландцем с 2016 по 2018 год – и делал это на равных", — говорится в сообщении издания.

Напомним, после Гран-при Бразилии сообщалось о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между Максом и Серхио.

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В статье: Макс Ферстаппен
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