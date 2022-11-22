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Гран-при Китая может быть отменен
Все из-за политики в отношении коронавируса
фото - twitter.com
Гран-при Китая в следующем году не состоится. Об этом пишет BBC.
По сведениям источника, руководство Формулы-1 приняло такое решение из-за политики Поднебесной в отношении коронавируса – Пекин не желает смягчать карантинные мероприятия для гонщиков и персонала, в случае если кто-то из них будет заражён. Согласно действующим китайским правовым нормативам, любой, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным.
В последний раз этап в Шанхае состоялся в 2019 году. Гонка в 2023 году должна была пройти в апреле.
Отмечается, что руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали пока официально не отменял Гран-при, но решение уже принято.
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