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Леклер не исключил, что может перейти в Мерседес по окончанию контракта

Автоспорт
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Пока у Шарля ещё два года по контракту с Феррари

Леклер не исключил, что может перейти в Мерседес по окончанию контракта

Фото: Monaco Tribune

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер не стал отрицать возможный переход в "Мерседес" по окончании действующего соглашения с итальянской командой.

"Переход в "Мерседес" в будущем? До конца 2024 года ещё довольно далеко, и "Феррари" всегда была моей мечтой. Так что моя цель на данном этапе — победа с "Феррари". Я счастлив в команде и хочу побеждать. Ну а после 2024 года мы посмотрим", — приводит слова Леклера L’Equipe.

В прошедшем сезоне Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков и опередив Серхио Переса из "Ред Булл" на три балла.

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В статье: Шарль Леклер
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