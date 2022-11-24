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Ферстаппен обошёл Хэмилтона по количеству призовых за сезон

Автоспорт
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Макс возглавил список гонщиков

Ферстаппен обошёл Хэмилтона по количеству призовых за сезон

Фото: Auto Review

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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен возглавил список гонщиков серии с самым большим доходом за минувший сезон, сообщает издание Forbes.

Так, за прошедший чемпионат голландец, учитывая базовую зарплату и бонусы, заработал до вычета налогов $ 60 млн, обойдя британца Льюиса Хэмилтона, не выигравшего за 22 Гран-при ни одной гонки.

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $ 60 млн (бонусы – $ 20 млн).
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $ 55 млн (без бонусов).
3. Фернандо Алонсо ("Альпин") – $ 30 млн (без бонусов).
4. Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 26 млн (бонусы – $ 16 млн).
5. Шарль Леклер ("Феррари") – $ 23 млн (бонусы – $ 11 млн).
6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – $ 17 млн (бонусы – $ 2 млн).
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") – $ 17 млн (бонусы – $ 2 млн).
8. Карлос Сайнс ("Феррари") – $ 15 млн (бонусы – $ 7 млн).
9. Ландо Норрис ("Макларен") – $ 11 млн (бонусы – $ 6 млн).
10. Джордж Расселл ("Мерседес") – $ 10 млн (бонусы – $ 7 млн).

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В статье: Льюис Хэмилтон
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