 Глава Ред Булл: Чем выше мы поднимаемся, тем острее против вас заточены ножи ᐉ UA-Футбол
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Глава Ред Булл: Чем выше мы поднимаемся, тем острее против вас заточены ножи

Автоспорт
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В команде считает, что против них настроены большинство команд

Глава Ред Булл: Чем выше мы поднимаемся, тем острее против вас заточены ножи

Новина українською

Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер выразил мнение, что австрийский коллектив стал для соперников "мишенью", так как многим не нравится успех и тотальное доминирование одной команды.

"Чем выше вы поднимаетесь, тем острее против вас заточены ножи, и в этом году мы испытали это на себе. Самый быстрый способ стать непопулярным в паддоке — постоянно побеждать. Мы являемся дочерней компанией энергетического напитка, соревнуемся с OEM-производителями и историческими брендами.

Это не нравится некоторым нашим конкурентам. В этом году у нас была чёткая цель, временами было тяжело, но, к сожалению, таковы реалии Формулы-1", — цитирует Хорнера Racingnews365.

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В статье: Ред Булл
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