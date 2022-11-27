Ф1. Феррари могут уволить главу команды ради сохранения пилота Шарля Леклера

Менеджмент компании "Феррари" рассматривает возможность расставания с техническим директором одноименной команды Формулы-1 Маттиа Бинотто. Как сообщает издание Gazzetta Sportiva, это может произойти ради сохранения пилота Шарля Леклера.

По информации медиа, монегаск заинтересован в переходе в "Мерседес" после завершения карьеры Льюисом Хэмилтоном. Действующий контракт Леклера с "Феррари" рассчитан до декабря 2024 года.

Ради сохранения Шарля, боссы команды готовы не только расстаться с техническим директором Бинотто, но и назначить на его должность Фредерика Вассера. Последний является хорошим знакомым Леклера.