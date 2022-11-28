Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен попал в список кандидатов на звание "спортсмена года" в Нидерландах
Макс набрал 454 очка
Фото: FIA
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был номинирован на звание "спортсмен года" в Нидерландах. Он может стать обладателем награды третий раз в жизни.
Ранее он побеждал в 2016 и 2021 годах. Всего в список претендентов входят 13 спортсменов.
Напомним, Ферстаппен в этом году стал победителем Формулы-1.
Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.
1. Макс Ферстаппен — 454 очка.
2. Шарль Леклер — 308 очков.
3. Серхио Перес — 305 очков.
4. Джордж Расселл — 275 очков.
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.
7. Ландо Норрис — 122 очка.
8. Эстебан Окон — 92 очка.
9. Фернандо Алонсо — 81 очко.
10. Валттери Боттас — 49 очков.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 ноября 2022
- "У него есть шанс проявить себя весной". Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки
- Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"
- СМИ: Маттиа Бинотто покинул пост руководителя Феррари
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО