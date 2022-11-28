 Ферстаппен попал в список кандидатов на звание спортсмена года в Нидерландах ᐉ UA-Футбол
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Ферстаппен попал в список кандидатов на звание "спортсмена года" в Нидерландах

Автоспорт
(1 голосов)

Макс набрал 454 очка

Ферстаппен попал в список кандидатов на звание "спортсмена года" в Нидерландах

Фото: FIA

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был номинирован на звание "спортсмен года" в Нидерландах. Он может стать обладателем награды третий раз в жизни.

Ранее он побеждал в 2016 и 2021 годах. Всего в список претендентов входят 13 спортсменов.

Напомним, Ферстаппен в этом году стал победителем Формулы-1.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен — 454 очка.
2. Шарль Леклер — 308 очков.
3. Серхио Перес — 305 очков.
4. Джордж Расселл — 275 очков.
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.
7. Ландо Норрис — 122 очка.
8. Эстебан Окон — 92 очка.
9. Фернандо Алонсо — 81 очко.
10. Валттери Боттас — 49 очков.

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В статье: Макс Ферстаппен
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