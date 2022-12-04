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Ф1. Астон Мартин не будет разрабатывать свой двигатель к 2026 году

Автоспорт
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Команда отказалась от подобных планов и продолжит работать с поставщиком

Ф1. Астон Мартин не будет разрабатывать свой двигатель к 2026 году

Фото: Aston Martin

UA-Футбол
Новина українською

Глава команды Ф1 "Астон Мартин" Майк Крак подтвердил в интервью, что организация отказывается от планов разработки своего собственного двигателя к 2026 году. Сейчас команда использует моторы "Мерседес".

"Мы оценили ситуацию и подсчитали, какое для этого потребуется количество ресурсов, оценили ситуацию команды на ближайшие годы. В итоге мы пришли к выводу, что вполне довольны двигателями, которые нам поставляют в текущий момент. И решили не продолжать попытки реализовать эту идею".

Ранее он заявлял: "Двигаясь вперед, с нашими амбициями, мы определенно изучаем наши поставки силовых установок в долгосрочной перспективе. 2026 год обсуждается как новый регламент по энергоблокам. Как команда, мы хотели бы принять в этом участие".

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В статье: формула-1 Мерседес Астон Мартин
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