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Ф1. Астон Мартин не будет разрабатывать свой двигатель к 2026 году
Команда отказалась от подобных планов и продолжит работать с поставщиком
Фото: Aston Martin
Глава команды Ф1 "Астон Мартин" Майк Крак подтвердил в интервью, что организация отказывается от планов разработки своего собственного двигателя к 2026 году. Сейчас команда использует моторы "Мерседес".
"Мы оценили ситуацию и подсчитали, какое для этого потребуется количество ресурсов, оценили ситуацию команды на ближайшие годы. В итоге мы пришли к выводу, что вполне довольны двигателями, которые нам поставляют в текущий момент. И решили не продолжать попытки реализовать эту идею".
Ранее он заявлял: "Двигаясь вперед, с нашими амбициями, мы определенно изучаем наши поставки силовых установок в долгосрочной перспективе. 2026 год обсуждается как новый регламент по энергоблокам. Как команда, мы хотели бы принять в этом участие".
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