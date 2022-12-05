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Кристиан Хорнер отреагировал на увольнение Маттиа Бинотто
Также он рассказал о борьбе Хэмилтона и Рассела
Кристиан Хорнер не удивлен увольнением Маттиа Бинотто из Ferrari . В интервью Sky Sports босс Ред Булл указал на проблему и рассказал, что не планирует уходить из команды.
"Я думаю, что Джордж и Льюис отлично провели сезон. Для Джорджа финишировать впереди Льюиса в первый год работы в команде было впечатляющим достижением. Но Льюис по-прежнему впереди. Вы должны предположить, что в следующем году они снова будут упорно бороться, и Ferrari также попытается добиться прогресса. В следующем году будет очень тяжелый сезон", — сказал британец.
Когда его спросили, удивлен ли Хорнер увольнением Бинотто, он ответил: "Не совсем. Это решение Феррари. Это будет шестой босс команды, напротив которого я буду сидеть с тех пор, как я работаю в Red Bull. Ему тяжело, потому что в этом году у них была отличная машина, и они были очень конкурентоспособны".
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