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Глава Мерседеса: После 10 лет в команде Хэмилтон стал уже частью управленческой структуры
Льюис участвует в разработке машины и присутствует на заводе
Фото: F1
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу пилота команды Льюиса Хэмилтона.
"После 10 лет в команде Хэмилтон стал уже частью управленческой структуры. Очевидно, что он участвует в разработке машины и присутствует на заводе. Я думаю, что на гоночных уикендах он стал такой высокопоставленной фигурой, возможно, немного похожей на Михаэля Шумахера в своё время или Тома Брэди, что стал больше, чем просто гонщиком.
Он не является, как мы называли их в прошлом, наёмником. Пилоты приезжают, получают зарплату и уезжают в поисках следующего лучшего случая. Но он работает в команде уже 10 лет. Он — член команды", — приводит слова Вольфа GPFans.
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