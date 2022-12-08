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Глава Мерседеса: После 10 лет в команде Хэмилтон стал уже частью управленческой структуры

Автоспорт
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Льюис участвует в разработке машины и присутствует на заводе

Глава Мерседеса: После 10 лет в команде Хэмилтон стал уже частью управленческой структуры

Фото: F1

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался по поводу пилота команды Льюиса Хэмилтона.

"После 10 лет в команде Хэмилтон стал уже частью управленческой структуры. Очевидно, что он участвует в разработке машины и присутствует на заводе. Я думаю, что на гоночных уикендах он стал такой высокопоставленной фигурой, возможно, немного похожей на Михаэля Шумахера в своё время или Тома Брэди, что стал больше, чем просто гонщиком.

Он не является, как мы называли их в прошлом, наёмником. Пилоты приезжают, получают зарплату и уезжают в поисках следующего лучшего случая. Но он работает в команде уже 10 лет. Он — член команды", — приводит слова Вольфа GPFans.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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