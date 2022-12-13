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Ферстаппен заплатит 965 тысяч евро за суперлицензию в 2023 году
Почти 1 миллион
Фото: Road & Track
Стали известны суммы, которые пилоты Формулы-1 заплатят за суперлицензию на сезон-2023, сообщает RacingNews365.
Согласно последним поправкам к спортивному регламенту Формулы-1, базовая стоимость суперлицензии пилота составит € 10,4 тыс. Кроме этого, каждый пилот должен заплатить по € 2,1 тыс. за каждое заработанное очко в сезоне-2022.
Самой дорогой суперлицензия будет у чемпиона мира 2022 года Макса Ферстаппена — пилот "Ред Булл" заплатит за выступления в следующем сезоне почти € 1 млн.
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