Ферстаппен заплатит 965 тысяч евро за суперлицензию в 2023 году

Стали известны суммы, которые пилоты Формулы-1 заплатят за суперлицензию на сезон-2023, сообщает RacingNews365.

Согласно последним поправкам к спортивному регламенту Формулы-1, базовая стоимость суперлицензии пилота составит € 10,4 тыс. Кроме этого, каждый пилот должен заплатить по € 2,1 тыс. за каждое заработанное очко в сезоне-2022.

Самой дорогой суперлицензия будет у чемпиона мира 2022 года Макса Ферстаппена — пилот "Ред Булл" заплатит за выступления в следующем сезоне почти € 1 млн.