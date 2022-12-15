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Шумахер и Феррари прекратили сотрудничество
Пилот в поисках новой команды
"Феррари" и пилот Мик Шумахер приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Мик был частью Академии гонщиков "Феррари". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Мик присоединился к "Феррари" через программу молодых пилотов в 2019 году и в качестве пилота FDA в течение двух сезонов выступал в Формуле-2 в составе команды "Премы". Он выиграл три гонки и завоевал чемпионский титул в 2020 году. В следующем году он дебютировал в Формуле-1 в составе команды "Хаас". Он выступал за команду в течение двух лет, стартовав в 43 гонках и набрав 12 очков. Кроме того, он стал резервным гонщиком Scuderia "Феррари" на сезон Формулы-1 2022 года.
"Феррари" благодарит Мика за эти четыре года и многие километры, пройденные вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем", — говорится в сообщении пресс-службы команды.
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