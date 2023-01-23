Ландо Норрис вел переговоры с Ред Булл

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис рассказал, что до продления контракта с нынешней командой контактировал с некоторыми другими гоночными коллективами.

Нынешнее соглашение британца с "Маклареном" действует до 2025 года. Его он продлил в феврале прошлого года.

"Для начала хотел бы отметить, что переговоры с "Ред Булл" носили общий характер. Каждый гонщик пытается поговорить со всеми командами. Я подписал такой длительный контракт, так что какое-то время мне не нужно беспокоиться ни о чём.

Но на самом деле у меня были переговоры не только с "Ред Булл". Я контактировал и с другими командами. Каждый [пилот] ведёт такие разговоры. "Макларен" оказался лучшим вариантом для меня. Поэтому сейчас я очень счастлив", — приводит слова Норриса Motorsport.