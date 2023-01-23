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Ландо Норрис вел переговоры с Ред Булл
Также пилот вел переговоры и с другими командами
Фото: Beyond the Flag
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис рассказал, что до продления контракта с нынешней командой контактировал с некоторыми другими гоночными коллективами.
Нынешнее соглашение британца с "Маклареном" действует до 2025 года. Его он продлил в феврале прошлого года.
"Для начала хотел бы отметить, что переговоры с "Ред Булл" носили общий характер. Каждый гонщик пытается поговорить со всеми командами. Я подписал такой длительный контракт, так что какое-то время мне не нужно беспокоиться ни о чём.
Но на самом деле у меня были переговоры не только с "Ред Булл". Я контактировал и с другими командами. Каждый [пилот] ведёт такие разговоры. "Макларен" оказался лучшим вариантом для меня. Поэтому сейчас я очень счастлив", — приводит слова Норриса Motorsport.
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