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В ФИА прокомментировали новость о желании Саудовской Аравии приобрести Формулу-1

Автоспорт
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Деньги для компании не являются приоритетом

В ФИА прокомментировали новость о желании Саудовской Аравии приобрести Формулу-1

фото - F1

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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал новость о том, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подал заявку на покупку Формулы-1, сумма которой составила $ 20 млрд.

"Как хранитель автоспорта некоммерческая организация ФИА с осторожностью относится к сообщающейся раздутой цене в $ 20 млрд за покупку Ф-1.

Любому потенциальному покупателю рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, задумываться о пользе для спорта и иметь чёткую и устойчивую стратегию, а не только деньги", – написал функционер в социальных сетях.

Напомним, действующий владелец Ф-1, компания Liberty Media, приобрела серию за $ 4,4 млрд. На данный момент её стоимость оценивается в $ 12,3 млрд.

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В статье: ФИА
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