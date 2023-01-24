Льюис Хэмилтон: Люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса", британец Льюис Хэмилтон рассказал, что его сильно тревожит проблема в неравном распределении доходов между людьми.

"Одна из вещей, с которыми я борюсь каждый день – это сильное неравенство между богатыми и бедными, хотя так было на протяжении тысячелетий. Когда едешь по Лос-Анджелесу, можно увидеть, что на улицах всё ещё так много бездомных.

Но люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды. Должен быть какой-то допустимый предел. Ведь денег могло бы хватить на всех. Думаю, нам как-то нужно создать закон, который поспособствовал бы большему равенству – равенству для всех, хотя я и не знаю, как такой закон можно бы было применять", — приводит слова Хэмилтона RaceFans со ссылкой на его выступление в подкасте Джея Шетти.