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Льюис Хэмилтон: Люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды

Автоспорт
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Пилот высказался по поводу распределения доходов

Льюис Хэмилтон: Люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса", британец Льюис Хэмилтон рассказал, что его сильно тревожит проблема в неравном распределении доходов между людьми.

"Одна из вещей, с которыми я борюсь каждый день – это сильное неравенство между богатыми и бедными, хотя так было на протяжении тысячелетий. Когда едешь по Лос-Анджелесу, можно увидеть, что на улицах всё ещё так много бездомных.

Но люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды. Должен быть какой-то допустимый предел. Ведь денег могло бы хватить на всех. Думаю, нам как-то нужно создать закон, который поспособствовал бы большему равенству – равенству для всех, хотя я и не знаю, как такой закон можно бы было применять", — приводит слова Хэмилтона RaceFans со ссылкой на его выступление в подкасте Джея Шетти.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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