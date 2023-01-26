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В ФИА отреагировали на возможную продажу Формулы-1

Автоспорт
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Не продается

В ФИА отреагировали на возможную продажу Формулы-1

фото - F1

Новина українською

Глава Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем прокомментировал возможную продажу Формулы-1 за $ 20 млрд.

Напомним, бен Сулайем ранее, комментируя слухи о продаже Формулы-1 инвестиционному фонду из Саудовской Аравии, назвал предполагаемую сумму в $ 20 млрд раздутой.

"Чемпионат принадлежит нам, мы лишь сдали его в аренду. Пока ходят только слухи о возможной продаже, но у ФИА должно быть право голоса", — приводит слова бен Сулайема Auto Motor und Sport.

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