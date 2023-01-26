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ФОТО. Фернандо Алонсо побывал на базе Астон Мартин
Пилот проведет сезон-2023 в новой команде
Фото: MARCA
Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо посетил базу команды "Астон Мартин", в составе которой он проведёт предстоящий сезон.
"Готовимся", — подписал фотографии Фернандо Алонсо.
В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду "Альпин", где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с "Астон Мартин" и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе "Ред Булл" Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.
"Астон Мартин" представит новую машину 13 февраля.
График презентаций сезона-2023:
"Хаас" — 31 января;
"Ред Булл" — 3 февраля;
"Уильямс" — 6 февраля;
"Альфа Ромео" — 7 февраля;
"Альфа Таури" — 11 февраля;
"Макларен" — 13 февраля;
"Астон Мартин" — 13 февраля;
"Феррари" — 14 февраля;
"Мерседес" — 15 февраля;
"Альпин" — 16 февраля.
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