ФОТО. Фернандо Алонсо побывал на базе Астон Мартин

Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо посетил базу команды "Астон Мартин", в составе которой он проведёт предстоящий сезон.

"Готовимся", — подписал фотографии Фернандо Алонсо.

В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду "Альпин", где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с "Астон Мартин" и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе "Ред Булл" Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.

"Астон Мартин" представит новую машину 13 февраля.

График презентаций сезона-2023:

"Хаас" — 31 января;

"Ред Булл" — 3 февраля;

"Уильямс" — 6 февраля;

"Альфа Ромео" — 7 февраля;

"Альфа Таури" — 11 февраля;

"Макларен" — 13 февраля;

"Астон Мартин" — 13 февраля;

"Феррари" — 14 февраля;

"Мерседес" — 15 февраля;

"Альпин" — 16 февраля.