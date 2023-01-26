ВИДЕО. В Макларене провели первый запуск мотора

Пресс-служба "Макларена" опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый тому, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

Напомним, британская команда проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.