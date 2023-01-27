Тото Вольфф продает свою Ferrari F40

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф выставил на продажу суперкар "Феррари" F40, пишет Drive.com.au.

"Феррари" F40 является последним автомобилем, одобренным лично Энцо Феррари. Эта машина является одной из 1315 экземпляров, выпущенных в период с 1987 по 1992 год.

Как информации официального дилера, на одометре машины Тото Вольфа стоит отметка в 3 440 пройденных миль.

Что касается цены на автомобиль, то она не указана — она является договорной.