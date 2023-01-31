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Ред Булл не будет презентовать новый болид 3 февраля
Состоится лишь презентация ливреи
фото - F1
Во время презентации "Ред Булл" покажет не новый автомобиль, а лишь ливрею. Об этом информирует RaceFans. Напомним, австрийский гоночный коллектив анонсировал презентацию на 3 февраля.
В минувшем сезоне Формулы-1 "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где сильнейший пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник, мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
График презентаций сезона-2023:
"Хаас" — 31 января;
"Ред Булл" — 3 февраля;
"Уильямс" — 6 февраля;
"Альфа Ромео" — 7 февраля;
"Альфа Таури" — 11 февраля;
"Макларен" — 13 февраля;
"Астон Мартин" — 13 февраля;
"Феррари" — 14 февраля;
"Мерседес" — 15 февраля;
"Альпин" — 16 февраля.
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