  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В новом болиде Мерседеса проблемы с двигателем
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В новом болиде Мерседеса проблемы с двигателем

Автоспорт
(1 голосов)

А ещё и гонок не было

В новом болиде Мерседеса проблемы с двигателем

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Команда Формулы-1 "Мерседес" испытала проблемы при обкатке нового болида, которая должна была состояться сегодня, 15 февраля, на трассе в Сильверстоуне, сообщает Virutas de Goma.

По информации источника, на болиде сломался двигатель. Команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы. При запуске двигателя на машине возникли проблемы с зажиганием. О том, состоялся ли шейкдаун, не сообщается.

Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины.

По теме
yellow-arrow
Пилоты Мерседеса оценили новые болиды
yellow-arrow
Вольфф: Мерседес планирует изменить концепцию боковых понтонов
yellow-arrow
Мерседес подписал контракт с бывшим спонсором Феррари
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде