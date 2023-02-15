В новом болиде Мерседеса проблемы с двигателем

Команда Формулы-1 "Мерседес" испытала проблемы при обкатке нового болида, которая должна была состояться сегодня, 15 февраля, на трассе в Сильверстоуне, сообщает Virutas de Goma.

По информации источника, на болиде сломался двигатель. Команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы. При запуске двигателя на машине возникли проблемы с зажиганием. О том, состоялся ли шейкдаун, не сообщается.

Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины.