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В Феррари рассказали об интересной особенности нового болида
У него нет главного недостатка
Фото: Твіттер Феррарі
Новый болид "Феррари" лишён эффекта дельфинирования, с которым столкнулись все команды Формулы-1 в прошлом сезоне, сообщает итальянская версия Motorsport.
Пилоты итальянской команды после презентации совершили на ней несколько кругов, и, по сообщениям источника, во время демонстрационного заезда эффект дельфинирования не был замечен. По ходу прошлого сезона конструкторы нашли эффективный способ борьбы с этой проблемой.
В Кубке конструкторов сезона-2022 "Феррари" заняла второе место. Трофей выиграла команда "Ред Булл".
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