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В Феррари рассказали об интересной особенности нового болида

Автоспорт
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У него нет главного недостатка

В Феррари рассказали об интересной особенности нового болида

Фото: Твіттер Феррарі

Новина українською

Новый болид "Феррари" лишён эффекта дельфинирования, с которым столкнулись все команды Формулы-1 в прошлом сезоне, сообщает итальянская версия Motorsport.

Пилоты итальянской команды после презентации совершили на ней несколько кругов, и, по сообщениям источника, во время демонстрационного заезда эффект дельфинирования не был замечен. По ходу прошлого сезона конструкторы нашли эффективный способ борьбы с этой проблемой.

В Кубке конструкторов сезона-2022 "Феррари" заняла второе место. Трофей выиграла команда "Ред Булл".

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В статье: Феррари
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