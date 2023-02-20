Лэнс Стролл попал в аварию и пропустит предсезонные тесты

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" сообщила, что канадец Лэнс Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне из-за велосипедной аварии, произошедшей во время его тренировки в Испании.

Стролл будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.

Напомним, первое Гран-при сезона-2023 пройдёт с 3 по 5 марта в Сахире (Бахрейн).