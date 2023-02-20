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Лэнс Стролл попал в аварию и пропустит предсезонные тесты
Правда в велосипедную аварию
Фото: f1report
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" сообщила, что канадец Лэнс Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне из-за велосипедной аварии, произошедшей во время его тренировки в Испании.
Стролл будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.
Напомним, первое Гран-при сезона-2023 пройдёт с 3 по 5 марта в Сахире (Бахрейн).
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