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Лэнс Стролл попал в аварию и пропустит предсезонные тесты

Автоспорт
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Правда в велосипедную аварию

Лэнс Стролл попал в аварию и пропустит предсезонные тесты

Фото: f1report

Новина українською

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" сообщила, что канадец Лэнс Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне из-за велосипедной аварии, произошедшей во время его тренировки в Испании.

Стролл будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.

Напомним, первое Гран-при сезона-2023 пройдёт с 3 по 5 марта в Сахире (Бахрейн).

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В статье: Ленс Стролл Астон Мартин
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