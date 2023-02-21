Ферстаппен, Карри и Надаль номинированы на звание Спортсмен года

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен номинирован на звание "Спортсмен года" по версии Laureus.

Голландский гонщик оспорит эту награду с футболистами Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, а также с баскетболистом Стефеном Карри, теннисистом Рафаэлем Надалем и легкоатлетом Арманом Дюплантисом.

Стоит отметить, что "Ред Булл", за который выступает пилот, претендует на приз лучшей команде.