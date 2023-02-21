  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен, Карри и Надаль номинированы на звание Спортсмен года
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен, Карри и Надаль номинированы на звание Спортсмен года

Автоспорт
(1 голосов)

В этот список вошел Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Ферстаппен, Карри и Надаль номинированы на звание Спортсмен года

Фото: FIA

Новина українською

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен номинирован на звание "Спортсмен года" по версии Laureus.

Голландский гонщик оспорит эту награду с футболистами Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, а также с баскетболистом Стефеном Карри, теннисистом Рафаэлем Надалем и легкоатлетом Арманом Дюплантисом.

Стоит отметить, что "Ред Булл", за который выступает пилот, претендует на приз лучшей команде.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Новый болид Макларена впервые появился на трассе
yellow-arrow
Названы бюджеты команд Формулы-1 на 2023 год
yellow-arrow
Названа лучшая ливрея нового сезона Формулы-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде