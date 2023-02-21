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ВИДЕО. Новый болид Макларена впервые появился на трассе

Автоспорт
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Состоялся дебют

ВИДЕО. Новый болид Макларена впервые появился на трассе

Фото: Sky Sports

Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" опубликовала видео, на котором показала, как новый болид команды MCL60 впервые появился на трассе.

Видео опубликовано из Бахрейна, где в скором времени состоятся предсезонные тесты, а позже пройдёт стартовый этап Формулы-1 сезона-2023.

По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов.

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В статье: Макларен
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