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ВИДЕО. Новый болид Макларена впервые появился на трассе
Состоялся дебют
Фото: Sky Sports
Команда Формулы-1 "Макларен" опубликовала видео, на котором показала, как новый болид команды MCL60 впервые появился на трассе.
Видео опубликовано из Бахрейна, где в скором времени состоятся предсезонные тесты, а позже пройдёт стартовый этап Формулы-1 сезона-2023.
По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов.
Time to unleash the power. ????— McLaren (@McLarenF1) February 21, 2023
Our #MCL60 hits the track for the first time! pic.twitter.com/hFVWmWr6Ra
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