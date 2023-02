ВИДЕО. Новый болид Макларена впервые появился на трассе

Команда Формулы-1 "Макларен" опубликовала видео, на котором показала, как новый болид команды MCL60 впервые появился на трассе.

Видео опубликовано из Бахрейна, где в скором времени состоятся предсезонные тесты, а позже пройдёт стартовый этап Формулы-1 сезона-2023.

По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов.

Time to unleash the power. ????



Our #MCL60 hits the track for the first time! pic.twitter.com/hFVWmWr6Ra