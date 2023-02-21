ФОТО. Обгоревший болид Ромена Грожана будет показан на выставке в Бахрейне

Обломки автомобиля швейцарско-французского пилота Ромена Грожана, попавшего в аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, будут демонстрироваться на выставке Формулы-1 в Мадриде. Увидеть их можно будет с 24 марта.

Отметим, что это будет первая в истории официальная выставка Формулы-1. Работы над её организацией продолжались несколько лет. Любители автоспорта смогут увидеть широкий спектр инженерных экспозиций, редкие видеокадры и изображения и многое другое.