ФОТО. Обгоревший болид Ромена Грожана будет показан на выставке в Бахрейне

Обломки автомобиля швейцарско-французского пилота Ромена Грожана, попавшего в аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, будут демонстрироваться на выставке Формулы-1 в Мадриде. Увидеть их можно будет с 24 марта.

Отметим, что это будет первая в истории официальная выставка Формулы-1. Работы над её организацией продолжались несколько лет. Любители автоспорта смогут увидеть широкий спектр инженерных экспозиций, редкие видеокадры и изображения и многое другое.

The burnt-out car Romain Grosjean miraculously escaped from is going on display for the first time as part of a new F1 Exhibition that's opening in Madrid.



The pictures serve as a reminder of just how lucky he was and that halo is one of the best inventions the sport has seen. pic.twitter.com/qEOEeHWD6f