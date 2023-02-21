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ФОТО. Обгоревший болид Ромена Грожана будет показан на выставке в Бахрейне
Болид пострадал на Гран-при Бахрейна
Обломки автомобиля швейцарско-французского пилота Ромена Грожана, попавшего в аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, будут демонстрироваться на выставке Формулы-1 в Мадриде. Увидеть их можно будет с 24 марта.
Отметим, что это будет первая в истории официальная выставка Формулы-1. Работы над её организацией продолжались несколько лет. Любители автоспорта смогут увидеть широкий спектр инженерных экспозиций, редкие видеокадры и изображения и многое другое.
The burnt-out car Romain Grosjean miraculously escaped from is going on display for the first time as part of a new F1 Exhibition that's opening in Madrid.— ESPN F1 (@ESPNF1) February 21, 2023
The pictures serve as a reminder of just how lucky he was and that halo is one of the best inventions the sport has seen. pic.twitter.com/qEOEeHWD6f
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