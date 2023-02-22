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Хэмилтон проехал первые круги на новом болиде

Автоспорт
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Льюис проехал за рулем болида W14

Хэмилтон проехал первые круги на новом болиде

Фото: F1

Новина українською

Пресс-служба команды Формулы-1 "Мерседес" опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый первым кругам семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона за рулём нового болида W14.

Напомним, обкатка новой машины состоялась 15 и 16 февраля в Сильверстоуне.

15 февраля команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом "Мерседес" сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.

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В статье: Мерседес
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