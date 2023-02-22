Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон проехал первые круги на новом болиде
Льюис проехал за рулем болида W14
Фото: F1
Пресс-служба команды Формулы-1 "Мерседес" опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый первым кругам семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона за рулём нового болида W14.
Напомним, обкатка новой машины состоялась 15 и 16 февраля в Сильверстоуне.
15 февраля команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом "Мерседес" сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
- Шинник отказывался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы
- Возможный бонус для Шахтера, для Днепра-1 – история. Определяющая еврокубковая неделя для Украины в ТК
- ВИДЕО. Новый болид Макларена впервые появился на трассе
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО