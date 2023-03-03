  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты второй тренировки

Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна

Фото: MARCA

Новина українською

На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась вторая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Второй результат продемонстрировал действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер был четвёртым, Льюис Хэмилтон ( "Мерседес" ) — восьмым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка

1.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" 1.30,907

2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,169

3.Серхио Перес "Ред Булл" +0,171

4.Шарль Леклер "Феррари" +0,460

5.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,469

6.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,543

7.Пьер Гасли "Альпин" +0,568

8.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0,636

9.Ландо Норрис "Макларен" +0,663

10.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,679

11.Эстебан Окон "Альпин" +0,701

12.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0,886

13.Джордж Расселл "Мерседес" +0,975

14.Карлос Сайнс "Феррари" +1,049

15.Оскар Пиастри "Макларен" +1,117

16.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,203

17.Александер Албон "Уильямс" +1,533

18.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,618

19.Ник де Врис "Альфа Таури" +1,698

20.Логан Сарджент "Уильямс" +1,842

По теме
yellow-arrow
На болиде Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна
yellow-arrow
Яна Гладийчук не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2023
yellow-arrow
Новаку Джоковичу покорилось очередное достижение
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Бахрейна
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде