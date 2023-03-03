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Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна
Результаты второй тренировки
Фото: MARCA
На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась вторая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Второй результат продемонстрировал действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер был четвёртым, Льюис Хэмилтон ( "Мерседес" ) — восьмым.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка
1.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" 1.30,907
2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,169
3.Серхио Перес "Ред Булл" +0,171
4.Шарль Леклер "Феррари" +0,460
5.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,469
6.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,543
7.Пьер Гасли "Альпин" +0,568
8.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0,636
9.Ландо Норрис "Макларен" +0,663
10.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,679
11.Эстебан Окон "Альпин" +0,701
12.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0,886
13.Джордж Расселл "Мерседес" +0,975
14.Карлос Сайнс "Феррари" +1,049
15.Оскар Пиастри "Макларен" +1,117
16.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,203
17.Александер Албон "Уильямс" +1,533
18.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,618
19.Ник де Врис "Альфа Таури" +1,698
20.Логан Сарджент "Уильямс" +1,842
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