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Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3
Первая гонка сезона позади
Фото: Getty Images
Состоялась гонка в рамках первого этапа сезона Формулы-1 в Бахрейне. Победителем гонки на автодроме Сахир стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который с поула уехал вперед и доминировал на трассе.
Super Max ????#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/HhrYTX50dK— Formula 1 (@F1) March 5, 2023
Вторым финишировал другой пилот "Ред Булл" - Серхио Перес. Третьим стал Фернандо Алонсо (Астон Мартин). Легендарный испанец ближе к концу гонки в борьбе за третье место опередил Карлоса Сайнса из Феррари.
В топ-10 также завершили гонку Льюис Хэмилтон (Мерседес), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Джордж Расселл (Мерседес), Валттери Боттас (Альфа Ромео), Пьер Гасли (Альпин) и Александер Албон из "Уильямс".
Our first top 10 of the season ????#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/yMlInrLVOq— Formula 1 (@F1) March 5, 2023
Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии 19 марта.
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