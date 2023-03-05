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Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3

Автоспорт
(1 голосов)

Первая гонка сезона позади

Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3

Фото: Getty Images

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Состоялась гонка в рамках первого этапа сезона Формулы-1 в Бахрейне. Победителем гонки на автодроме Сахир стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который с поула уехал вперед и доминировал на трассе.

Вторым финишировал другой пилот "Ред Булл" - Серхио Перес. Третьим стал Фернандо Алонсо (Астон Мартин). Легендарный испанец ближе к концу гонки в борьбе за третье место опередил Карлоса Сайнса из Феррари.

В топ-10 также завершили гонку Льюис Хэмилтон (Мерседес), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Джордж Расселл (Мерседес), Валттери Боттас (Альфа Ромео), Пьер Гасли (Альпин) и Александер Албон из "Уильямс".

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии 19 марта.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен Серхио Перес
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