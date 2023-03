Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3

Состоялась гонка в рамках первого этапа сезона Формулы-1 в Бахрейне. Победителем гонки на автодроме Сахир стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который с поула уехал вперед и доминировал на трассе.

Вторым финишировал другой пилот "Ред Булл" - Серхио Перес. Третьим стал Фернандо Алонсо (Астон Мартин). Легендарный испанец ближе к концу гонки в борьбе за третье место опередил Карлоса Сайнса из Феррари.

В топ-10 также завершили гонку Льюис Хэмилтон (Мерседес), Лэнс Стролл (Астон Мартин), Джордж Расселл (Мерседес), Валттери Боттас (Альфа Ромео), Пьер Гасли (Альпин) и Александер Албон из "Уильямс".

Our first top 10 of the season ????#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/yMlInrLVOq