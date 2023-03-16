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Спортивный консультант Ред Булл: У Феррари самый мощный двигатель

Автоспорт
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В команде продолжают продуктивную работу

Спортивный консультант Ред Булл: У Феррари самый мощный двигатель

Фото: Autoblog

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что у "Феррари" самый мощный двигатель на данный момент.

"У нас нет точных данных по силовым установкам, но, основываясь на различных сравнениях и информации, мы предполагаем, что у "Феррари" самый мощный двигатель.

Мы предполагали, что команды, в первую очередь "Феррари" и" "Мерседес", будут работать над своими слабыми местами. Возьмём "Феррари". Максимальная скорость значительно улучшилась, но износ шин, что очень важно, совсем не улучшился. Я бы даже сказал, что в сравнении с нами они чуть ли не стали хуже.

Для "Мерседеса" старт получился таким же неровным, как и в прошлом году. Единственное – я не думаю, что в спешке им удастся найти решение проблемы", — приводит слова Марко Motorsport.

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В статье: Феррари Ред Булл Марко Хельмут
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