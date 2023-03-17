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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии
На втором месте расположился его напарник
Фото: FIA
На городском автодроме в Джидде завершилась первая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.
Лучшее время по её итогам показал голландский пилот "Ред Булл" действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" .
Пилот "Феррари" Шарль Леклер был восьмым, Льюис Хэмилтон — пятым.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка
1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.29,617
2. Серхио Перес "Ред Булл" +0,483
3. Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,698
4. Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,960
5. Джордж Расселл "Мерседес" +1,154
6. Льюис Хэмилтон "Мерседес" +1,170
7. Карлос Сайнс "Феррари" +1,307
8. Пьер Гасли "Альпин" +1,332
9. Александер Албон "Уильямс" +1,413
10. Юки Цунода "Альфа Таури" +1,493
11. Шарль Леклер "Феррари" +1,501
12. Эстебан Окон "Альпин" +1,564
13. Ник де Врис "Альфа Таури" +1,833
14. Оскар Пиастри "Макларен" +1,874
15. Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,935
16. Кевин Магнуссен "Хаас" +1,949
17. Логан Сарджент "Уильямс" +2,305
18. Валттери Боттас "Альфа Ромео" +2,353
19. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2,369
20. Ландо Норрис "Макларен" +2,532
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