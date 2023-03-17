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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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На втором месте расположился его напарник

Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии

Фото: FIA

Новина українською

На городском автодроме в Джидде завершилась первая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.

Лучшее время по её итогам показал голландский пилот "Ред Булл" действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" .

Пилот "Феррари" Шарль Леклер был восьмым, Льюис Хэмилтон — пятым.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.29,617

2. Серхио Перес "Ред Булл" +0,483

3. Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,698

4. Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,960

5. Джордж Расселл "Мерседес" +1,154

6. Льюис Хэмилтон "Мерседес" +1,170

7. Карлос Сайнс "Феррари" +1,307

8. Пьер Гасли "Альпин" +1,332

9. Александер Албон "Уильямс" +1,413

10. Юки Цунода "Альфа Таури" +1,493

11. Шарль Леклер "Феррари" +1,501

12. Эстебан Окон "Альпин" +1,564

13. Ник де Врис "Альфа Таури" +1,833

14. Оскар Пиастри "Макларен" +1,874

15. Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,935

16. Кевин Магнуссен "Хаас" +1,949

17. Логан Сарджент "Уильямс" +2,305

18. Валттери Боттас "Альфа Ромео" +2,353

19. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2,369

20. Ландо Норрис "Макларен" +2,532

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В статье: Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии
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