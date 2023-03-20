  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА объявила тендер на поставку шин для Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА объявила тендер на поставку шин для Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Интересно, кто же выиграет его

ФИА объявила тендер на поставку шин для Формулы-1

фото - F1

Новина українською

ФИА объявила тендер для производителей шин на эксклюзивные поставки для Формулы-1 на период с 2025 по 2027 год с возможностью продления до 2028 года, сообщает пресс-служба организации.

"Пирелли" является единственным поставщиком шин для серии с 2011 года. Это произошло после монополистической сделки с компанией "Бриджстоун", участвовавшей против "Мишлен" в последней шинной войне, которая состоялась в середине 2000-х годов.

Технические характеристики шин останутся практически неизменными. Размеры шин, 18 дюймов, также не будут меняться из-за стремления сохранить актуальность для серийных автомобилей.

"Эти параметры были согласованы в ходе консультаций с коммерческими правообладателями и командами. Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить широкий рабочий диапазон, снизить риск перегрева и деградации. Также важен фактор создания различных тактических схем", – говорится в заявлении ФИА.

По теме
yellow-arrow
Шарль Леклер: Нам нужно продолжать работать, чтобы найти темп
yellow-arrow
Серхио Перес удалил пост, в котором писал о желании стать чемпионом
yellow-arrow
ФИА может внести изменения в правила после инцидентов на Гран-при Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде