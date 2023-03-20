Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА объявила тендер на поставку шин для Формулы-1
Интересно, кто же выиграет его
фото - F1
ФИА объявила тендер для производителей шин на эксклюзивные поставки для Формулы-1 на период с 2025 по 2027 год с возможностью продления до 2028 года, сообщает пресс-служба организации.
"Пирелли" является единственным поставщиком шин для серии с 2011 года. Это произошло после монополистической сделки с компанией "Бриджстоун", участвовавшей против "Мишлен" в последней шинной войне, которая состоялась в середине 2000-х годов.
Технические характеристики шин останутся практически неизменными. Размеры шин, 18 дюймов, также не будут меняться из-за стремления сохранить актуальность для серийных автомобилей.
"Эти параметры были согласованы в ходе консультаций с коммерческими правообладателями и командами. Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить широкий рабочий диапазон, снизить риск перегрева и деградации. Также важен фактор создания различных тактических схем", – говорится в заявлении ФИА.
Популярное сейчас
- Австралия поставляет украинской армии дроны из картона
- Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ
- Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам
- Гран-при Саудовской Аравии. Перес выиграл квалификацию сезона Ф-1
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО