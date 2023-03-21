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Росберг: Тото Вольф - лучший руководитель команды Формулы-1
Несмотря ни на что
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, кто является лучшим руководителем команды Формулы-1. Бывший пилот назвал главу "Мерседеса" Тото Вольфа.
"Для всех в команде текущее положение "Мерседеса" - тяжёлая ситуация. Команда привыкла к победам, она написала великую историю успеха, выиграв восемь чемпионских титулов подряд. Поэтому очень трудно принять, что ситуация не просто не улучшилась, а скорее ухудшилась.
Да, ответственность лежит на руководителе. Но для меня он остаётся лучшим руководителем команды Формулы-1. Его компетентность доказывает успех в последние годы. Просто всякие победы подходят к концу, а сейчас перед "Мерседесом" сложный вызов. Вновь нужно переворачивать ситуацию", - приводит слова Росберга Motorsport-Total.
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