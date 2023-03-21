  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Росберг: Тото Вольф - лучший руководитель команды Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Росберг: Тото Вольф - лучший руководитель команды Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Несмотря ни на что

Росберг: Тото Вольф - лучший руководитель команды Формулы-1

Новина українською

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, кто является лучшим руководителем команды Формулы-1. Бывший пилот назвал главу "Мерседеса" Тото Вольфа.

"Для всех в команде текущее положение "Мерседеса" - тяжёлая ситуация. Команда привыкла к победам, она написала великую историю успеха, выиграв восемь чемпионских титулов подряд. Поэтому очень трудно принять, что ситуация не просто не улучшилась, а скорее ухудшилась.

Да, ответственность лежит на руководителе. Но для меня он остаётся лучшим руководителем команды Формулы-1. Его компетентность доказывает успех в последние годы. Просто всякие победы подходят к концу, а сейчас перед "Мерседесом" сложный вызов. Вновь нужно переворачивать ситуацию", - приводит слова Росберга Motorsport-Total.

По теме
yellow-arrow
Чемпионский болид Шумахера выставили на аукцион
yellow-arrow
Экс-руководитель Рено: У Фернандо Алонсо есть шанс побороться за чемпионство в Формуле-1
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Новые болиды стали немного хуже по сравнению с прошлым годом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Тото Вольфф Нико Росберг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде