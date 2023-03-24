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Гонщик MotoGP Поль Эспаргаро госпитализирован после серьёзной аварии в тренировке

Автоспорт
(2 голосов)

Гонщик получил серьезную травму

Гонщик MotoGP Поль Эспаргаро госпитализирован после серьёзной аварии в тренировке

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Испанский мотогонщик команды GasGas Factory Racing Tech3 Поль Эспаргаро был доставлен в больницу после серьёзной аварии во второй тренировке Гран-при Португалии, первого этапа сезона MotoGP.

Испанец потерял управление над своим мотоциклом в десятом повороте и после нескольких кульбитов ударился о защитный барьер.

Эспаргаро около получаса оказывали помощь на месте, после чего увезли на машине скорой помощи. В настоящий момент, как сообщает Motorsport, спортсмен отправлен в госпиталь на вертолёте для проверок повреждений спины и шеи.Гонщик MotoGP Поль Эспаргаро госпитализирован после серьёзной аварии в тренировке - изображение 1

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