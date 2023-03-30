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Фернандо Алонсо: Попробую забрать у Ферстаппена номер 33

Автоспорт
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Ждем 33-ю победу

Фернандо Алонсо: Попробую забрать у Ферстаппена номер 33

Фото: MARCA

Новина українською

Двухкратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пошутил, что в следующем году заберет номер у Макса Ферстаппена, чтобы наконец-то одержать свою 33 победу в чемпионате.

"Мне стоит спросить, собирается ли Макс оставить единицу в следующем году. Если да, то я заберу номер 33! В социальных сетях происходит полное безумие. Три года назад был "Эль План", затем "Миссия", а теперь "33". Надеюсь , мы сможем добиться этого количества побед, а после этого будем бороться за 34-ю", - сказал Фернандо Алонсо на пресс-конференции перед Гран-при Австралии.

Ранее Алькарас подошел к камере и написал на защитном стекле "33? Скоро".

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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