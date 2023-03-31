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Хэмилтон: Мы внесли некоторые изменения, но они не сработали

Автоспорт
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Команда пытается найти ключ к успеху

Хэмилтон: Мы внесли некоторые изменения, но они не сработали

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии. В первой свободной практике Хэмилтон показал второй результат, а во второй был 13-м.

"Первая тренировка прошла хорошо, вторая – уже не очень. Честно говоря, машина работает примерно так же, как и раньше. Утром было немного лучше. Мы внесли некоторые изменения, но они не сработали, поэтому мы пересмотрим их сегодня вечером. Потом пошёл дождь. Очевидно, это была не лучшая сессия. Трафик здесь всегда представляет проблему. Особенно это чувствовалось в первой тренировке. Надеюсь, такое больше не повторится, и мы не будем мешать друг другу", — приводит слова Хэмилтона GPFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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